LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA | 100 km alla fine il gruppo recupera sulla fuga

Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna, con circa 100 chilometri ancora da percorrere. Il gruppo sta facendo progressi sulla fuga iniziale, che si era formata nelle prime fasi della corsa. La diretta aggiornamento è disponibile a partire dalle 11, offrendo una panoramica in tempo reale dello svolgimento della corsa e degli sforzi dei ciclisti in gara.

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