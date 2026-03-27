LIVE Bolelli Vavassori-Arends Smith ATP Miami 2026 in DIRETTA | tennisti in campo per il riscaldamento

In corso le partite di doppio tra le formazioni BolelliVavassori e ArendsSmith al torneo ATP di Miami 2026. I giocatori sono in campo per il riscaldamento prima dell'inizio degli incontri ufficiali. Contestualmente, è prevista anche la diretta di un match tra due tennisti singolarmente, con aggiornamenti previsti a partire dalla mezzanotte. Sono programmati ulteriori incontri tra altri due team di doppio, dopo la conclusione di Sinner-Zverev.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MERTENSZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) Programma BolelliVavassori-ArendsSmith – Programma Sinner-Zverev 19.38 Eccoli, i tennisti sono in campo. Sta per iniziare il riscaldamento. 19.35 Ancora qualche minuto di attesa e i tennisti entreranno in campo per iniziare il warm-up. 19.30 Gli azzurri puntano a conquistare la prima finale della stagione, dopo diverse semifinali come quella all’ATP 500 di Rotterdam. 19.25 I tennisti dovrebbero entrare in campo tra cinque minuti. 19.23 Non ci sono stati scontri diretti tra le due coppie prima di questa semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith, ATP Miami 2026 in DIRETTA: tennisti in campo per il riscaldamento Articoli correlati LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith, ATP Miami 2026 in DIRETTA: primi italiani in campo oggiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO... LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith, ATP Miami 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO... Tutto quello che riguarda LIVE Bolelli Vavassori Arends Smith ATP... Temi più discussi: Bolelli/Vavassori-Arends/Smith oggi, ATP Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming; Bolelli/Vavassori in semifinale nel doppio; Diretta Bolelli - Vavassori - Arends - Smith (Miami Open presented by Itau); Bolelli e Vavassori stasera in campo per la finale a Miami. LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith, ATP Miami 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO ... oasport.it Bolelli/Vavassori-Arends/Smith oggi, ATP Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dall'olandese Sander Arends e dall'australiano John-Patrick Smith nella semifinale del ... oasport.it SEMIFINALI AZZURRE OGGI A MIAMI Bolelli/Vavassori-Smith/Arends h 19.10 Sinner - Zverev h 0.00 Errani/Paolini - Mertens/Zhang h 1.10 Forza azzurri!! - facebook.com facebook Bole e Wave volano in semifinale a Miami La coppia azzurra sfiderà i vincitori della sfida tra Kraijcek/Mektic e Arends/Smith @BMWItalia | #MiamiOpen x.com