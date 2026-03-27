LIVE Bolelli Vavassori-Arends Smith 6-3 ATP Miami 2026 in DIRETTA | il secondo set parte con il servizio avversario

Al torneo ATP di Miami 2026, il match tra Bolelli e Vavassori si sta svolgendo contro le coppie ArendsSmith. Dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 6-3, il secondo set è iniziato con il servizio degli avversari. Nel frattempo, è prevista la diretta di altri incontri, tra cui Sinner-Zverev e le doppie di ErraniPaolini e MertensZhang, con aggiornamenti che saranno disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MERTENSZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) Programma BolelliVavassori-ArendsSmith – Programma Sinner-Zverev 15-0 Volée vincente di Bolelli. Serve Vavassori. 0-1 GAME ARENDSSMITH. Con l’ace, l’australiano sblocca il punteggio nel secondo set. 40-15 Arends manda fuori lo smash più facile della sua carriera. 40-0 Il dritto di Vavassori si ferma sul nastro. 30-0 Smith e Arends fermano tutto, finisce in rete l’ultimo rovescio di Vavassori. Seconda palla per l’australiano. 15-0 In rete il passante di dritto di Vavassori. Seconda palla. Servirà Smith all’inizio del secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 6-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il secondo set parte con il servizio avversario Articoli correlati LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 1-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il match inizia con il servizio degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO... LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 5-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: nuovo break per gli azzurri che si avvicinano al primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO... Una raccolta di contenuti su LIVE Bolelli Vavassori Arends Smith 6 3... Temi più discussi: Bolelli/Vavassori-Arends/Smith oggi, ATP Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming; Bolelli/Vavassori in semifinale nel doppio; Bolelli e Vavassori stasera in campo per la finale a Miami; Diretta Bolelli - Vavassori - Arends - Smith (Miami Open presented by Itau). LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 6-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri soffrono ma vincono il primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO ... oasport.it Bolelli/Vavassori-Arends/Smith oggi, ATP Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dall'olandese Sander Arends e dall'australiano John-Patrick Smith nella semifinale del ... oasport.it SEMIFINALI AZZURRE OGGI A MIAMI Bolelli/Vavassori-Smith/Arends h 19.10 Sinner - Zverev h 0.00 Errani/Paolini - Mertens/Zhang h 1.10 Forza azzurri!! - facebook.com facebook Bole e Wave volano in semifinale a Miami La coppia azzurra sfiderà i vincitori della sfida tra Kraijcek/Mektic e Arends/Smith @BMWItalia | #MiamiOpen x.com