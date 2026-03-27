LIVE Bolelli Vavassori-Arends Smith 6-3 3-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA | break degli azzurri che cercano la fuga definitiva

Al secondo set, Bolelli e Vavassori sono avanti 6-3, 3-2 contro gli avversari. Gli azzurri hanno ottenuto un break e cercano di consolidare il vantaggio. La partita si svolge a Miami e si può seguire in diretta, con aggiornamenti sulla fase successiva del torneo. Nel frattempo, si stanno disputando anche altri incontri, tra cui Sinner contro Zverev e le sfide di doppio femminile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MERTENSZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) Programma BolelliVavassori-ArendsSmith – Programma Sinner-Zverev Seconda palla. 40-0 Smith insiste su Bolelli che alla terza volée piazza il vincente. 30-0 Si ferma sul nastro la volée di Arends. 15-0 Esce la risposta di Smith. Serve Vavassori. 3-2 BREAK BOLELLIVAVASSORI! Vavassori risponde di dritto con Arends che compie un altro disastro ma a rete, con la sua volée alta che si avvicina solamente al corridoio. Seconda palla. 30-40 Bolelli raggiunge la volée di Arends, bravo a crederci l’azzurro! L’olandese cerca lo smash che manda fuori di tantissimo, ci sono due palle break per gli azzurri! 30-30 Smash vincente di Arends. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 6-3 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break degli azzurri che cercano la fuga definitiva Articoli correlati LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 5-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: nuovo break per gli azzurri che si avvicinano al primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO... LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri non sfruttano due palle break ad inizio matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO... Altri aggiornamenti su LIVE Bolelli Vavassori Arends Smith 6 3... Temi più discussi: Bolelli/Vavassori-Arends/Smith oggi, ATP Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming; Bolelli/Vavassori in semifinale nel doppio; Bolelli e Vavassori stasera in campo per la finale a Miami; Diretta Bolelli - Vavassori - Arends - Smith (Miami Open presented by Itau). LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 6-3 1-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO ... oasport.it Bolelli/Vavassori-Arends/Smith oggi, ATP Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dall'olandese Sander Arends e dall'australiano John-Patrick Smith nella semifinale del ... oasport.it SEMIFINALI AZZURRE OGGI A MIAMI Bolelli/Vavassori-Smith/Arends h 19.10 Sinner - Zverev h 0.00 Errani/Paolini - Mertens/Zhang h 1.10 Forza azzurri!! - facebook.com facebook Bole e Wave volano in semifinale a Miami La coppia azzurra sfiderà i vincitori della sfida tra Kraijcek/Mektic e Arends/Smith @BMWItalia | #MiamiOpen x.com