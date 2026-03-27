LIVE a mezzanotte Sinner-Zverev | la sfida vale un posto in finale a Miami

Da gazzetta.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte alle ore 24, nel torneo di Miami, si gioca la sfida tra il numero due e il numero quattro del ranking mondiale di tennis. Il tedesco, infatti, ha già assicurato la qualificazione alle fasi conclusive dell’evento. La partita tra il giocatore italiano e il tennista tedesco rappresenta un passaggio importante per l’accesso alla finale.

Anche il tedesco non ha mai perso un set. Quarti di finale: 6-4 6-3 a Francisco Cerúndolo; Ottavi di finale: 7-6 6-3 a Christopher Eubanks; Terzo turno: 6-4 7-5 ad Alexander Bublik; Secondo turno: 6-2 6-4 ad Alejandro Tabilo (6-2, 6-4). Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale senza perdere un set. Quarti di finale: 6-2 6-2  a Frances Tiafoe; Ottavi di finale: 7-5 7-6 a Alex Michelsen; Terzo turno 6-1 6-4 a Corentin Moutet 6-1, 6-4; Secondo turno: 6-3 6-3 a Damir Džumhur. Jannik Sinner-Alexander Zverev, così come tutte le altre partite del Masters 1000 maschile di Miami 2026, sarà trasmessa in Italia in diretta tv, in Italia via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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