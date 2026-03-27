Un uomo è stato arrestato all’interno della propria abitazione dopo aver avuto un alterco con la sorella e aver colpito il fratellino. La misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa di famiglia era già stata applicata nei suoi confronti, e la sua presenza all’interno dell’abitazione ha portato all’arresto. L’episodio si è concluso senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

È stato arrestato non tanto per l'aggressione, che fortunatamente si è risolta senza gravi conseguenze, ma di fatto per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa di famiglia: questo perché era già stato allontanato a causa della sua indole violenta. Pare che genitori e fratelli l'avessero perdonato e per questo fosse tornato a casa da poco: un transito solo temporaneo, perché mercoledì sera ha dato di nuovo in escandescenze aggredendo la sorella e picchiando il fratello più piccolo. In manette un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine, di nazionalità straniera ma residente a Pompiano: è stato arrestato dai carabinieri di Verolanuova intervenuti mercoledì sera su segnalazione degli stessi familiari. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Litiga con la sorella e picchia il fratellino: arrestato tra le mura di casa

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