L’Italia vince ma è un martirio calcistico in Bosnia sarà durissima

L’Italia ha ottenuto una vittoria, ma la partita è stata difficile e complicata. La squadra ha affrontato numerosi momenti di tensione e fatica, rendendo la vittoria una conquista faticosa. La prossima sfida contro la Bosnia si preannuncia molto complessa, secondo quanto riportato dai commentatori sportivi. La sfida successiva sarà decisiva e richiederà un impegno ancora maggiore.

L'impietosa cronaca di Roncone per il Corriere della Sera: "L'Irlanda del Nord è molto scarsa. Dopo il gol di Kean mucchio glorioso e, nella sua sua teatralità, piuttosto imbarazzante" Db Bergamo 26032026 - spareggio qualificazioni Mondiali 2026 Italia-Irlanda del Nord foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: esultanza gol Moise Kean Al Corriere della Sera non si illudono. La vittoria per 2-0 sull’Irlanda del Nord non ha alcun significato particolare. È stata una partitaccia, vinta contro un avversario assai modesto. Ne scrive Fabrizio Roncone nella sua cronaca sempre da gustare: Va bene, abbiamo battuto l’Irlanda del Nord. Ed è quello che serviva per andare avanti in questi playoff di qualificazione ai Mondiali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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