L’Italia ha annunciato un aumento di dodici miliardi di euro nelle spese per la difesa in un solo anno, portando la percentuale rispetto al Pil oltre il 2 per cento. La cifra comprende investimenti già previsti e nuove voci di spesa. Questa variazione si inserisce nel quadro degli impegni presi dall’Italia nei confronti della Nato, che richiedono un incremento degli investimenti per il settore militare.

Salto da 12 miliardi in più tra il 2024 al 2025 ma in realtà l'aumento per armamenti è stato solo di 3 miliardi. Una cosa è spendere di più per la difesa, e un’altra è ridefinire cosa conta come difesa. Il prossimo obiettivo è il 3,5% Deficit e spese militari, il governo può superare l'asimmetria del 3 per cento? Dodici miliardi di euro in più per la difesa in un solo anno. E’ il salto che l’Italia dichiara alla Nato nel 2025: da 33,4 a 45,3 miliardi, arrivando così al 2,01 per cento del pil, appena sopra la soglia fissata 11 anni fa dagli alleati e mai raggiunta prima da Roma. Il rapporto sulle spese Nato del 2025, presentato dal Segretario generale Mark Rutte, registra così per l’Itlia una variazione reale del 33 per cento, tra le più alte dell’Alleanza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’Italia supera il 2 per cento Nato "riclassificando" spese già esistenti

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