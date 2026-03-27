Il Telegraph ha commentato la prestazione della nazionale italiana, affermando che si tratta di una squadra di livello medio. Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, gli inglesi hanno evidenziato che i risultati ottenuti non sono accompagnati da un gioco convincente. La partita si è conclusa con il successo dell’Italia, ma il giornale britannico ha insistito sulla mancanza di brillantezza della squadra azzurra.

L’Italia vince, ma non convince. Gli inglesi ci tengono a sottolinearlo dopo la vittoria azzurra ai danni dell’ Irlanda del Nord. Come detto, convincere servirà più tardi, ora c’è una qualificazione da raggiungere. Ecco cosa scrivono Telegraph e Guardian. L’Italia resta una squadra media. Si legge sul Telegraph: La squadra di Gennaro Gattuso ha superato il primo ostacolo battendo una tenace Irlanda del Nord a Bergamo e ora dovrà sconfiggere la Bosnia per evitare l’onta di mancare la qualificazione a un terzo Mondiale consecutivo. L’ansia e la tensione sugli spalti erano evidenti prima che Sandro Tonali scagliasse in rete un potente tiro al volo dal limite dell’area, undici minuti dopo l’inizio della ripresa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “L’Italia resta una squadra di livello medio”, il Telegraph ci snobba

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