L’Italia resta una squadra di livello medio il Telegraph ci snobba
Il Telegraph ha commentato la prestazione della nazionale italiana, affermando che si tratta di una squadra di livello medio. Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, gli inglesi hanno evidenziato che i risultati ottenuti non sono accompagnati da un gioco convincente. La partita si è conclusa con il successo dell’Italia, ma il giornale britannico ha insistito sulla mancanza di brillantezza della squadra azzurra.
L’Italia vince, ma non convince. Gli inglesi ci tengono a sottolinearlo dopo la vittoria azzurra ai danni dell’ Irlanda del Nord. Come detto, convincere servirà più tardi, ora c’è una qualificazione da raggiungere. Ecco cosa scrivono Telegraph e Guardian. L’Italia resta una squadra media. Si legge sul Telegraph: La squadra di Gennaro Gattuso ha superato il primo ostacolo battendo una tenace Irlanda del Nord a Bergamo e ora dovrà sconfiggere la Bosnia per evitare l’onta di mancare la qualificazione a un terzo Mondiale consecutivo. L’ansia e la tensione sugli spalti erano evidenti prima che Sandro Tonali scagliasse in rete un potente tiro al volo dal limite dell’area, undici minuti dopo l’inizio della ripresa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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