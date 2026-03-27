L’Italia potrebbe avere ancora possibilità di partecipare a un prossimo Mondiale, anche se il percorso non è privo di difficoltà. La squadra vede in allenatore un professionista che, pur con limiti tattici, dimostra di conoscere bene le sfumature legate al rappresentare la Nazionale. La preparazione e le scelte tecniche sono al centro di un’attuale fase di analisi e valutazione.

Forse, facendo i dovuti scongiuri, potremmo rivedere l’ Italia giocare un Mondiale. Gattuso, dal punto di vista tattico, non sarà il non plus ultra della preparazione, ma è indubbiamente capace di cogliere le sfumature che comporta indossare la maglia della Nazionale azzurra. Il peso portato da Ringhio sulle spalle non dev’essere indifferente. Non è il momento di fare i sommelier. Ora c’è solo un italianissimo obiettivo da perseguire: la pagnotta a casa. L’analisi di James Horncastle sull’ Athletic. Italia, la rosa non è così scarsa. Non è nemmeno una squadra così scarsa come spesso viene dipinta. Gigio Donnarumma si è classificato tra i primi 10 nel Pallone d’Oro dopo aver vinto il triplete con il Psg la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Italia non è così scarsa come viene dipinta, Athletic prova a tirarci su

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