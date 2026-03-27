L’Italia magari è stata brutta noiosa Ma sempre padrona del campo

Da ilnapolista.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha mantenuto una presenza costante nelle competizioni sportive, anche quando le partite non sono state particolarmente spettacolari o emozionanti. Raccontare gli eventi solo dal punto di vista dell’estetica rischia di lasciare fuori dettagli importanti sulla performance e sui risultati raggiunti. La partecipazione e la presenza sul campo restano elementi fondamentali, indipendentemente dall’intensità visiva delle partite.

Lunare la rassegna stampa nord irlandese. Il copione non è mai stato in discussione. Si può discutere l'estetica non la sostanza Le partite, se le racconti solo con il gusto del bello, rischi di tradirle. Perché il calcio non è sempre estetica: è gerarchia, è mestiere, è quella cosa che si chiama categoria. La rassegna stampa anglosassone quest’oggi è stata generosamente paradossale. A Bergamo, ovvio, non c’era il vento di Belfast, ma un’aria più concreta, quasi operaia. E lì dentro si è vista un’Italia magari brutta, magari noiosa – come dicono da quelle parti e come abbiamo sottolineato ieri sera – ma ostinatamente padrona del tempo e dello spazio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - L’Italia magari è stata brutta, noiosa. Ma sempre padrona del campo

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