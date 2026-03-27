L’Italia ha evitato l'onta di giocare la partita più triste del calcio prevista dalle regole UEFA

L’Italia ha evitato di disputare la partita di spareggio più umiliante, prevista dalle regole UEFA, con la finale dei playoff contro la Bosnia. Quattro anni fa, le squadre eliminate in semifinale avevano giocato una partita amichevole, ma questa volta la squadra italiana ha raggiunto la finale e si è qualificata direttamente senza dover affrontare ulteriori incontri di eliminazione.