Il governo italiano ha deciso di ridurre temporaneamente le scorte di petrolio di circa 10 milioni di barili. La misura, adottata in risposta alla situazione nel Medio Oriente, mira a far fronte alle conseguenze del conflitto sulla fornitura energetica. L'intervento è stato annunciato come parte di un pacchetto di misure straordinarie volte a gestire le criticità nel settore.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto firma un decreto che riguarda circa 10 milioni di barili. Il provvedimento sarà in vigore fino al 30 giugno Circa 10 milioni di barili di petrolio in meno. Il governo Meloni corre ai ripari sul dossier energetico e adotta misure straordinarie per mitigare gli effetti del conflitto in Medio Oriente. La guerra in Iran non conosce tregua e i prezzi delle materie prime sul mercato globale continuano a essere elevati. Venerdì 27 marzo il ministro... 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - L'Italia avrà meno scorte di petrolio per qualche mese

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