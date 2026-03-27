L’Iran prepara laresistenza arruolando i bambini di 12 anni | carne da macello per gli assalti definiti ondate umane

Secondo fonti, l’Iran sta formando gruppi di bambini di 12 anni per partecipare a azioni militari, definite come “ondate umane”. Pur non essendo ancora confermata un'invasione terrestre, si segnala che le autorità stanno coinvolgendo minorenni in attività che potrebbero essere di natura militare, in risposta alle tensioni con gli Stati Uniti.

L’invasione da terra è solo un’ipotesi, per il momento, ma l’Iran, a quanto pare, ha preso molto sul serio le minacce di Trump ed è pronto a mettere in campo perfino un esercito di bambini. L’Iran ha ufficializzato l’abbassamento a 12 anni dell’età minima per il reclutamento in corpi paramilitari, precisando che i minorenni in divisa saranno relegati a ruoli ausiliari, come riportano alcuni giornali arabi. Iran in allarme, i bambini soldato messi in campo. Secondo quanto dichiarato dai vertici del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica, l’iniziativa “Per l’Iran” impiegherà i giovanissimi in attività di pattugliamento, presidio dei posti di blocco e gestione della logistica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Iran prepara la”resistenza” arruolando i bambini di 12 anni: carne da macello per gli assalti definiti “ondate umane”

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