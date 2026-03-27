L’Iran ha annunciato di voler colpire gli hotel nei Paesi del Golfo dove si trovano soldati statunitensi. La minaccia è stata comunicata ufficialmente e riguarda specificamente strutture alberghiere che ospitano personale militare statunitense nella regione. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione tra Iran e Stati Uniti, senza ulteriori dettagli sulle azioni concrete o sui tempi previsti.

L’ Iran ha minacciato di colpire gli hotel dei Paesi del Golfo che stanno ospitando personale militare degli Stati Uniti. Lo ha detto Abolfazl Shekarchi, portavoce delle forze armate di Teheran, parlando sulla tv statale: «Quando gli americani vanno in un albergo, allora dal nostro punto di vista quell’ albergo diventa americano ». Molti soldati americani sono stati trasferiti in hotel e altre strutture edifici dei Paesi del Golfo, dopo che le basi militari in cui erano di stanza sono state attaccate dalla Repubblica Islamica. Secondo i media, il Pentagono si prepara a inviare in zona altri 10 mila soldati, cosa che garantirebbe a Donald Trump ulteriore flessibilità nei negoziati con l’Iran. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Iran minaccia di colpire gli hotel dei Paesi del Golfo dove alloggiano soldati Usa

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