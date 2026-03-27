L’Inter vuole proporre a Sommer di restare come secondo portiere E Martinez…

La dirigenza dell’Inter sta valutando il futuro della porta, con l’intenzione di proporre a Sommer di rimanere come secondo portiere. La questione riguarda anche Martinez, e le decisioni sul ruolo dei portieri sono al centro delle discussioni, anche se la stagione non è ancora terminata. La situazione rimane aperta e si attendono sviluppi nei prossimi mesi.

Il futuro della porta dell’Inter è già al centro delle riflessioni della dirigenza, nonostante manchino ancora diverse settimane alla conclusione della stagione. Il tema riguarda soprattutto Yann Sommer, attuale titolare, il cui contratto si avvicina alla scadenza e che a 37 anni rappresenta inevitabilmente un nodo da sciogliere in vista del prossimo ciclo. Il portiere svizzero resta un riferimento per esperienza e leadership, ma il club sta iniziando a valutare anche scenari alternativi. L’idea non è necessariamente quella di una separazione immediata, anzi. In società si ragiona sulla possibilità che Sommer possa restare ancora, magari affiancando il futuro numero uno e accompagnandolo nel percorso di crescita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Calciomercato Inter, Sommer o Martinez: chi sarà il secondo portiere nella stagione 2026/27?Se proprio dovessimo trovare un punto se non debole, almeno interrogativo, nella squadra allenata da mister Chivu in questa stagione novantanove... Leggi anche: Dibu Martinez Inter: suggestione a sorpresa per il dopo Sommer. Avviati i contatti per il portiere argentino ALLORA IL SECONDO PORTIERE DELL’INTER PUÒ GIOCARE #interisti #inter #martinez #comointer Contenuti e approfondimenti su L'Inter vuole proporre a Sommer di... Discussioni sull' argomento Rinnovo solo come secondo: Sommer, più bassi che alti. Inter pronta a cambiare; Le pagelle di Fiorentina-Inter: Akanji in crisi, Thuram e Barella indifendibili. Dimarco, dove sei?. L’Inter e il piano per Sommer. Josep Martinez non convince: Non un buon segno…Il quotidiano sportivo parla del futuro della porta nerazzurra con lo svizzero in scadenza di contratto e lo spagnolo che non ha convinto ... msn.com Inter, sorpresa Sommer: potrebbe restare in nerazzurroIl futuro di Sommer all'Inter rimane incerto, tuttavia si aprono le porte a una nuova possibilità per la permanenza dello svizzero. spaziointer.it Gazzetta dello Sport - L’Inter ha deciso: proporrà a Sommer di restare da secondo. Lo svizzero deciderà a stagione conclusa se accettare o andare altrove. Martinez non ha convinto, non viene ritenuto affidabile per fare il primo. La prima scelta per il futuro rest - facebook.com facebook Gazzetta dello Sport - L'Inter ha deciso: proporrà a Sommer di restare da secondo. Lo svizzero deciderà a stagione conclusa se accettare o andare altrove. Martinez non ha convinto, non viene ritenuto affidabile per fare il primo. La prima scelta per il futuro rest x.com