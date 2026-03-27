Il giovane fantasista tedesco Licina Juve sta dimostrando un progresso evidente nelle sue prestazioni, attirando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. Nel frattempo, l’allenatore Luciano Spalletti sta valutando alcune strategie per il periodo estivo, con l’obiettivo di integrare al meglio il giocatore nel progetto tecnico della squadra. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

Licina Juve, il giovane fantasista tedesco cresce a vista d’occhio. E intant mister Luciano Spalletti ha un piano in mente per lui. La Juve si gode l’esplosione di Adin Licina, che sta confermando tutte le aspettative riposte su di lui. Secondo l’analisi di Tuttosport, la crescita del ragazzo non si ferma neppure durante la sosta per le Nazionali: la sua giocata nel match tra Germania e Svezia Under 19, che ha propiziato il gol di Otto Stange, ha messo in mostra un repertorio tecnico di altissimo livello. ULTIMISSIME JUVE LIVE I bianconeri hanno scommesso con decisione su uno dei profili più promettenti al mondo, approfittando della situazione con il Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Licina Juve, il giovane fantasista cresce a vista d’occhio. E Spalletti ha un piano in mente per l’estate

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