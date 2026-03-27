Stasera all’Hard Rock Cafe di Milano si esibirà Lia Moss con il concerto intitolato “Kiss, Kiss, Kill, Kill!”. La serata prevede musica dal vivo e richiami all’immaginario cinematografico, inserendosi in un evento dedicato all’identità artistica contemporanea. L’artista proporrà un repertorio incentrato su brani originali e cover, accompagnata da una band dal vivo. L’ingresso è gratuito e l’appuntamento è fissato per le 21.30.

Una serata tra musica dal vivo, immaginario cinematografico e identità artistica contemporanea. Stasera, venerdì 27 marzo 2026, il palco dell’ Hard Rock Cafe Milano ospita Lia Moss con “Kiss, Kiss, Kill, Kill!”, uno show che promette di trasformare il concerto in un’esperienza immersiva, capace di unire suono, visione e narrazione. L’appuntamento è in programma dalle 21.00 alle 23.00, con ingresso gratuito e consumazione obbligatoria minima di 10 euro. Un’occasione speciale per vedere dal vivo un’artista che sta costruendo un percorso sempre più riconoscibile, grazie a una scrittura personale, a una presenza scenica intensa e a un progetto dal respiro internazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Lia Moss live stasera 27 marzo all’Hard Rock Cafe Milano con “Kiss, Kiss, Kill, Kill!”

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