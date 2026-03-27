Durante le libere a Suzuka, Lewis Hamilton ha affrontato una giornata difficile, evidenziando che la vettura manca di passo rispetto alle altre. Le prove si sono svolte con diverse difficoltà per il pilota, che ha concluso le sessioni con tempi inferiori rispetto alle aspettative. La giornata ha messo in luce alcune criticità nella messa a punto della vettura per la gara giapponese.

Lewis Hamilton ha vissuto un venerdì più complicato del previsto a Suzuka in occasione delle prove libere del terzo appuntamento stagionale del Mondiale 2026 di Formula Uno. Il pilota inglese della Ferrari si è piazzato in sesta posizione al termine della simulazione di qualifica con gomme soft effettuata in FP2, accusando un distacco di 847 millesimi dal miglior tempo assoluto realizzato dalla McLaren di Oscar Piastri. Il sette volte campione del mondo si è inserito alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc, facendo fatica a trovare un buon feeling con la SF-26 in questo contesto: “ È stata una giornata un po’ complicata per noi. La macchina nel complesso non è male, ma al momento ci manca un po’ di passo e a livello di bilanciamento non siamo ancora dove vorremmo “, le sue parole ai microfoni di Sky Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton in difficoltà nelle libere a Suzuka: “Giornata complicata, ci manca il passo”

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