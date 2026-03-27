Lettere dal fronte al Castello della Leonessa | undicesimo appuntamento della rassegna letteraria
Sabato 28 marzo 2026 alle 17:30, il Castello della Leonessa ospiterà l'undicesimo incontro della rassegna letteraria
Sabato 28 marzo 2026, alle ore 17:30, il Castello della Leonessa ospiterà l'undicesimo appuntamento della rassegna letteraria "Al Castello", patrocinata dall'Amministrazione comunale.Protagonista della serata sarà la presentazione di "Lettere dal fronte", opera del giornalista e scrittore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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