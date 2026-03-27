L'Etna incontra l'Inghilterra, il gruppo Zzanne si esibirà al PunkFunk di Palermo, situato in via Napoli 810. La band presenterà i brani del suo ultimo album intitolato

Un progetto che unisce radici folk, attitudine punk ed elementi elettronici: Zzanne arriva al PunkFunk di Palermo (via Napoli 810) con una proposta sonora fuori dagli schemi, costruita su un equilibrio instabile tra scrittura e performance. L'appuntamento è per sabato 4 aprile, alle ore 22:30, quando un'energia irriverente e selvaggia trasformerà la serata in un'esperienza condivisa, in cui immergersi senza pensarci due volte. Dietro il nome Zzanne si cela Andrea Cable, polistrumentista errante e compositore per teatro e danza. La sua identità è divisa a metà: da una parte il sangue inglese e la provincia di Birmingham, dall'altra il fuoco dirompente delle pendici dell'Etna. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - L'Etna incontra l'Inghilterra: Zzanne in concerto al PunkFunk, presenta i brani dell'album "Bite Back!"

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