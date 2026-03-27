L’erosione sociale italiana assume tratti carsici | così si scivola lentamente verso un profondo logoramento

L’erosione sociale in Italia si manifesta come un processo lento e continuo, che si sviluppa nel tempo senza segnali evidenti di accelerazione o rallentamento. Negli ultimi anni, si è osservato un aumento costante di questo fenomeno, che porta a un progressivo indebolimento dei legami e delle reti sociali nel paese. La situazione si caratterizza per una progressiva disgregazione delle coesioni tra le persone e le istituzioni.

Il fenomeno dell’erosione sociale in Italia è un processo difficile da arginare, in costante aumento. Dalla precarietà economica alle nuove forme di repressione ‘soft’, passando per l’impoverimento demografico e culturale, che corrodono lentamente legami sociali, diritti e desiderio di futuro delle nuove generazioni. A sottolinearlo è il World Report 2026 di Human Rights Watch, che descrive un’Italia che usa sempre più il diritto penale per gestire il disagio sociale, colpendo chi si trova già ai margini. Il decreto Sicurezza 2025 introduce infatti pesanti sanzioni penali irrigidendo il quadro per chi occupa immobili – dai collettivi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’erosione sociale italiana assume tratti carsici: così si scivola lentamente verso un profondo logoramento Articoli correlati Pennelli a mare tra Foce Verde e Capoportiere, il WWF: “Così si aggrava l’erosione verso il Circeo”“Il progetto di difesa costiera in oggetto rischia di trasformarsi in un boomerang ambientale per uno dei tratti più suggestivi del Lazio” San Felice... Leggi anche: Conte a DAZN: «Infortunio Di Lorenzo? Pare si tratti del crociato, giocando così tanto si ammazza il calcio!» Altri aggiornamenti su erosione sociale Temi più discussi: La lettera di Federica contro la Bolkestein: Quel posto sotto l’ombrellone. Noi, uniti per difendere una storia; Terra Santa: card. Pizzaballa a Nazaret, nel buio della guerra dobbiamo vedere i germogli della presenza di Dio; Mps-Mediobanca-Lovaglio. I punti di forza del manager secondo la stampa italiana – LMF; Giovani prigionieri del digitale? Per il World Happiness Report l’algoritmo è il problema. Paesaggi sommersiCittà costiere, spiagge, litorali che rischiano di trasformarsi in Paesaggi sommersi. Il titolo del 17esimo rapporto della Società Geografica Italiana è un monito contro crisi climatica e consumo di ... rainews.it Stessa spiaggia, 20 anni dopo: l'erosione ha mangiato un campo da calcio di sabbiaL’indagine dell’Università di Pisa sull’erosione in Toscana: i rilievi mostrano che a San Rossore in media la costa arretra di 5-6 metri l’anno ma l’andamento non è lineare ovunque ... msn.com https://www.corrieresalentino.it/2026/03/erosione-costiera-provincia-pronta-a-programmare-interventi/ - facebook.com facebook