L’Equipe | Tonali è il leader dell’Italia è lui che ha indicato la strada

Sandro Tonali è stato descritto come il leader della nazionale italiana, con l’indicazione che sia lui a guidare il gruppo. In Francia, il quotidiano L’Equipe ha sottolineato il suo ruolo, mentre in Spagna, Marca ha dedicato un articolo al centrocampista, menzionandolo come possibile elemento chiave per superare la semifinale play-off e qualificarsi per il prossimo Mondiale. La sua figura ha attirato attenzione prima della partita contro l’Irlanda del Nord.

Sandro Tonali elogiato in Francia, e non solo. Ieri, prima della partita tra Italia e Irlanda del Nord, gli spagnoli di Marca gli avevano dedicato un pezzo puntando su di lui per risolvere la semifinale play-off per accedere al prossimo Mondiale. E proprio Tonali ha sbloccato la partita con un suo gol, poi terminata 2-0 grazie anche alla rete di Moise Kean. Tonali leader della Nazionale italiana. Il quotidiano sportivo francese L’Equipe scrive: Il centrocampista del Newcastle ha indicato la strada ai suoi. Se la Nazionale riuscisse a conquistare uno degli ultimi quattro posti europei per il prossimo Mondiale, lo dovrebbe in gran parte al suo centrocampista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Equipe: “Tonali è il leader dell’Italia, è lui che ha indicato la strada” Articoli correlati Urso: “L’Italia ha indicato la rotta in Europa. Subito riforme radicali per auto”Adolfo Urso TORINO - "Con il nostro primo non-paper sul settore dell'ottobre 2024, quando l'Italia era l'unico grande Paese a dirlo con chiarezza,... Leggi anche: Ottimismo per Bastoni, Tonali recuperato, brilla Palestra: l'Italia che ha in mente Gattuso Tutti gli aggiornamenti su L'Equipe Tonali è il leader dell'Italia... Temi più discussi: Allarme in casa azzurra, Tonali esce per infortunio nel match contro il Barcellona; Playoff Mondiale, ecco chi affronterà l’Italia in finale; Italia-Irlanda del Nord, come sceglie la formazione Gattuso: i suoi uomini per non sbagliare lo spareggio Mondiale; Paziente sputa contro i medici del pronto soccorso, morde un vigilantes e aggredisce i poliziotti: 31enne arrestato. L'Italia è in finale playoff per i Mondiali 2026: Tonali e Kean piegano l'Irlanda del Nord 2-0, Gattuso: Non è stato facileGran botta al volo del centrocampista al 56' e raddoppio dell'attaccante all'80'. Martedì 31 marzo la sfida decisiva contro la Bosnia in trasferta per tornare al campionato del mondo dopo 12 anni di a ... today.it Tonali-Kean lanciano l'Italia, azzurri in finale ai play-off MondialiBERGAMO (ITALPRESS) – L’Italia vince 2-0 contro l’Irlanda del Nord e vola nella finale playoff per la qualificazione ai Mondiali ... iltempo.it L’Equipe: “Tonali è il leader dell’Italia, è lui che ha indicato la strada” "Se l'Italia riuscisse a conquistare la qualificazione al Mondiale, lo dovrebbe in gran parte al suo centrocampista. Senza di lui, gli Azzurri non avrebbero vissuto un finale di gara così tranquill - facebook.com facebook Rabiot tra i migliori contro il Brasile. L'Equipe: "Che centrocampista prezioso!" x.com