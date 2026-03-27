Leone XIV sorprende tutti | cinque nuove chiese a Roma ma di legno

Durante la Conferenza episcopale italiana, la Diocesi di Roma ha annunciato l'avvio di un progetto per la costruzione di cinque nuove chiese nella città. Tutte le strutture saranno realizzate in legno e destinate a servire le comunità locali. La comunicazione è stata fatta ufficialmente dalla diocesi nel corso dell'incontro con i rappresentanti delle chiese.

Nel corso della Conferenza episcopale italiana, la Diocesi di Roma ha comunicato di aver avviato il Programma nuove chiese. Un desiderio manifestato da Leone XIV stesso. Con un piccolo particolare: il materiale scelto per la costruzione è il legno. Il progetto prevede di creare cinque nuovi luoghi di culto a Ostia e nella Città Eterna. Non si inseriranno, tuttavia, nel contesto del centro storico, ma in quello periferico. In particolare, nei quartieri in cui, al momento, non figura alcun edificio parrocchiale «adeguato». L’obiettivo è dunque restituire alla comunità locale un luogo stabile, in cui riunire tutte le funzioni che ora sono dislocate nel territorio. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Leone XIV sorprende tutti: cinque nuove chiese a Roma (ma di legno) Articoli correlati Roma, cinque nuove eco-chiese nelle periferie: il progetto della diocesi finanziato con l’8 per milleCinque nuove chiese sorgeranno nelle periferie di Roma grazie ai fondi dell’8 per mille destinati alla Chiesa cattolica e al cofinanziamento della... Leggi anche: Leone XIV: “Su gay e trans la dottrina non cambia, ma la Chiesa invita tutti” Les codes de Chambord : le château le plus énigmatique de France Aggiornamenti e notizie su Leone XIV sorprende tutti cinque nuove... Temi più discussi: Papa Leone: l’ultima sorpresa di Francesco; Papa Leone XIV rivede gli ex compagni di scuola a San Pietro; Leone XIV a sorpresa sceglie Monaco per il primo viaggio: visita lampo tra lusso, fede e polemiche; Papa Leone XIV riceve una delegazione di ITA Airways in udienza pubblica. Leone XIV sorprende tutti: cinque nuove chiese a Roma (ma di legno)Sostenibilità, costi e tempi ridotti: come il piano di Papa Leone XIV punta a cambiare l’architettura religiosa nelle periferie di Roma ... panorama.it Papa Leone XIV al Senato (a sorpresa)/ Pranzo fuoriprogramma, mostra sulla Bibbia e incontro con La RussaLa visita fuoriprogramma di Papa Leone XIV (con il Card. Parolin) al Senato: cos'è successo e come è andato il breve incontro con Ignazio La Russa L’IMPROVVISATA DI PAPA LEONE XIV AL SENATO: DAL ... ilsussidiario.net Il Leone davanti alla Cattedrale di San Lorenzo, Genova. Buon pomeriggio. - facebook.com facebook Sabato il viaggio apostolico di Leone XIV nel Principato di Monaco x.com