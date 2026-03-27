Una foto catturata da una lettrice mostra un gatto che si muove con un’armonia che ricorda un’opera d’arte. L’immagine è stata scattata in via Alessandra Caliandro, a Copertino. La scena mette in evidenza la naturale eleganza dell’animale, evidenziata da un movimento minimo e fluido.

LECCE - Lo scatto di una nostra lettrice a un buffo amico a quattro zampe. Ce lo in via Alessandra Caliandro, da Copertino. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. E allora, armatevi di obiettivo, fateci vedere di cosa siete capaci e occhio allo scatto! P. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - L'eleganza. Il minimo movimento di un gatto è un'opera d'arte

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