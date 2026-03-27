Legrottaglie | Pavlovic un Chiellini più tecnico Allegri? Chi lo critica è perché … | Pm

Milano si appresta ad ospitare nuovamente la Yes Cup, evento sportivo in arrivo. Prima della conferenza stampa di presentazione, l’ex calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni, paragonando Pavlovic a un Chiellini più tecnico e commentando il ruolo di Allegri, affermando che le critiche rivolte al tecnico sono spesso motivate da motivazioni specifiche.

"Spero che il campionato possa diventare più intrigante. Vedo il Napoli come pericolo numero uno dell'Inter. Ha recuperato tutti i giocatori infortunati. L'Inter è in un momento di appannamento, ma al 90% percento vincerà. Il 10% restante lo lascio al Napoli". Prima della conferenza stampa di presentazione della Yes Cup 2026 ha parlato anche Nicola Legrottaglie. L'ex difensore della Serie A ha commentato anche il campionato italiano e il Milan. Ecco le sue parole dall'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi. Su Allegri e la stagione del Milan: "Come continuità il Milan ogni tanto concede, ma il resto possiamo solo dire bene. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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