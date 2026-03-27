le vittime che non fanno ascolto

Alcune persone portano con sé ferite che vengono ignorate o minimizzate per anni, mentre altre vengono abbandonate nel dimenticatoio in breve tempo. La questione riguarda chi subisce un dolore e come viene gestito o trascurato nel tempo. La narrazione si concentra sui vari modi in cui il dolore viene riconosciuto o trascurato dai media e dalla società.

Ci sono dolori che la televisione prende in braccio per anni, e altri che lascia cadere nel vuoto dopo pochi giorni. Ci sono nomi che diventano quasi di famiglia, ripetuti all’infinito nei salotti, nei talk, nei titoli, nelle ricostruzioni, nelle interviste, nei plastici, nelle supposizioni. E poi ci sono migliaia di altri nomi che non sentiamo mai. Mai! Ed è proprio questo che, a volte, fa più male del caso stesso. Non perché non si debba cercare la verità per chi è diventato simbolo di un mistero o di un’ingiustizia. Quella verità va cercata, sempre! Ma perché, mentre si continua a scavare per anni, decenni, su due o tre vicende, viene spontaneo chiedersi: e tutti gli altri? Tutti gli altri bambini scomparsi. 🔗 Leggi su Lortica.it

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