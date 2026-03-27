Le piace umiliarmi la ucciderò Il 13enne trasferito in psichiatria

Un ragazzo di 13 anni è stato trasferito in psichiatria dopo aver ferito un'insegnante di francese con un coltello nei corridoi di una scuola. La vicenda si è svolta in circa due minuti, durante i quali il giovane ha camminato lungo via Damiano Chiesa, attraversato l’ingresso scolastico e risalito le scale prima di aggredire l’insegnante.

Un minuto e 53 secondi. È racchiusa in questo ritaglio di tempo la terribile sequenza dell'orrore: prima i passi percorsi in via Damiano Chiesa, poi l'ingresso della scuola e le scale risalite fino alle coltellate inferte all'insegnante di francese nei corridoi. Per un attimo si intravede anche il coltello tenuto in mano, poi si distingue la sagoma della docente. La diretta dell'agguato trasmessa su Telegram parte alle 7.41. Tutto era studiato nei minimi dettagli già dal sabato precedente: l'abbigliamento simbolico, le armi da utilizzare, la condivisione della violenza con sconosciuti, la dichiarazione d'intenti. Perché in quella chat - con decine di membri, i cui account sono stati misteriosamente eliminati nelle scorse ore - il 13enne avrebbe pubblicato un vero e proprio "manifesto" solo il giorno prima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Le piace umiliarmi, la ucciderò". Il 13enne trasferito in psichiatria Articoli correlati Leggi anche: Prof accoltellata a Bergamo, il VIDEO dello studente 13enne in azione: “La ucciderò, le piace umiliarmi”, ragazzo non imputabile Il “manifesto” choc del 13enne di Trescore: “Ucciderò la mia insegnante di francese. Le piace prendermi di mira”Un gesto studiato nei minimi dettagli, premeditato e, per di più annunciato in una sorta di manifesto online. Approfondimenti e contenuti su piace umiliarmi Temi più discussi: Prof.ssa accoltellata a Bergamo, il manifesto dello studente: Le piace umiliarmi, la ucciderò; Il 13enne che ha accoltellato la professoressa: La ucciderò, le piace umiliarmi; Ucciderò la mia insegnante di francese, le piace umiliarmi: così il 13enne che ha accoltellato la prof annunciava il gesto su Telegram; Insegnante accoltellata a Bergamo: il manifesto del 13enne. Le piace umiliarmi, la ucciderò. Il 13enne trasferito in psichiatriaIl video dell'agguato condiviso sul web racconta l'orrore. I propositi di ammazzare anche il padre: Tanto in Italia non posso essere né processato né incarcerato ... ilgiornale.it Prof.ssa accoltellata a Bergamo, il manifesto dello studente: Le piace umiliarmi, la uccideròLa vicenda della prof.ssa accoltellata a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, è aggravata dal manifesto scritto dal ragazzo prima dell’aggressione. la7.it #ignotox Prof.ssa accoltellata a Bergamo, il manifesto dello studente: "Le piace umiliarmi, la ucciderò". - facebook.com facebook #ignotox Prof.ssa accoltellata a Bergamo, il manifesto dello studente: "Le piace umiliarmi, la ucciderò". x.com