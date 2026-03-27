Un gruppo di ricercatori francesi ha scoperto che le mele contengono sostanze in grado di contribuire alla rigenerazione della cartilagine umana. La ricerca si concentra sulle proprietà di questo frutto diffuso, suggerendo potenziali applicazioni nel campo della medicina rigenerativa. La scoperta apre nuove possibilità per trattamenti destinati a ricostruire tessuti cartilaginei danneggiati.

E se un frutto comune, presente in ogni cucina del mondo, potesse diventare il punto di partenza per ricostruire il corpo umano? Questo è esattamente ciò che un gruppo di ricercatori francesi ha reso possibile. Lo studio afferma che il tessuto di una mela, opportunamente trattato, può fungere da impalcatura biologica naturale per far crescere cartilagine umana in laboratorio. E no, non è fantascienza. Cos'è l'ingegneria tissutale e perché la cartilagine è un problema aperto Per comprendere bene la portata di questa scoperta, è necessario fare un passo indietro. L'ingegneria tissutale è quella branca della medicina rigenerativa che si propone di ricostruire tessuti biologici in laboratorio, con l'obiettivo di utilizzarli come innesti per riparare danni corporei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le mele per rigenerare la cartilagine umana: la scoperta che cambia la medicina rigenerativa

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