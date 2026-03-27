Un classico della tragedia greca che inevitabilmente interroga il presente con forza e urgenza. Un affresco potente e necessario, dove il mito di Tebe si riflette inquietante nelle guerre di oggi attraverso il linguaggio vibrante del teatro danza. Sabato 28 marzo alle 20.45 il cartellone di Anà-Thema Teatro ospita al Teatro della Corte di Osoppo la prima regionale de “Le Fenicie”, nuovo lavoro firmato da Michela Lucenti e prodotto da Balletto Civile. Ispirato alla tragedia di Euripide, lo spettacolo segna un ritorno alla dimensione teatrale per il collettivo, in un intenso dialogo tra gesto coreografico e parola. In scena un ampio ensemble... 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Le Fenicie, il mito che parla al presente: a Osoppo la prima regionale del Balletto Civile

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Discussioni sull' argomento LE FENICIE, IL MITO CHE PARLA AL PRESENTE: A OSOPPO LA PRIMA REGIONALE DEL BALLETTO CIVILE DI MICHELA LUCENTI; VOLOTEA A VERONA: PARTE DOMANI IL PRIMO VOLO PER COMISO; Tinazzi: alla cantina di Lazise il premio Bilancio di Sostenibilità.

Le fenicie: performance del Balletto Civile al Teatro della TosseVenerdì 10 aprile, alle ore 20.30, presso la Sala Aldo Trionfo - Teatro della Tosse (piazza Renato Negri, 6 - Genova) è in scena Le fenicie con il Balletto Civile, regia e coreografia portano la firma ... mentelocale.it