Lavoro | oltre 2.500 posizioni disponibili Grande reclutamento nel settore turistico

Nel settore turistico sono attualmente aperte più di 2.500 opportunità di lavoro, secondo quanto comunicato dagli organizzatori dell’iniziativa “Workup”. La maggior parte delle posizioni riguarda ruoli nei servizi di accoglienza, gestione e accompagnamento dei visitatori, con possibilità di inserimento sia a breve che a lungo termine. L’iniziativa mira a coprire le esigenze di personale per la prossima stagione.

“WORKUP”: OLTRE 2500 POSIZIONI DISPONIBILI. APERTO GRANDE RECLUTAMENTO PER GOVERNANTI E ADDETTI ALLE PULIZIE NEL SETTORE TURISTICO In evidenza tra le aree occupazionali in crescita, i servizi socio-sanitari ed educativi. Bando Servizio Civile 2026: ricerca di 738 volontari nelle tre province. 27 marzo 2026 – Continua la trazione turistica nella domanda di lavoro analizzata su WORKUP, il report bisettimanale promosso dai Centri per l’Impiego di Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia. In questa edizione è il settore “Servizi turistici, culturali e ristorazione” a guidare la classifica delle posizioni lavorative, con un fabbisogno di 1. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Lavoro: oltre 2.500 posizioni disponibili. Grande reclutamento nel settore turistico Articoli correlati Boom di offerte di lavoro: oltre 290 posizioni aperte, domina il settore turisticoIl nuovo report settimanale di Arpal Puglia con opportunità occupazionali nel brindisino. Arpal Puglia: una giornata per il reclutamento di personale nel settore turisticoGli appuntamenti martedì 17 marzo al MediaPorto di Brindisi e giovedì 19 marzo presso il Centro per l’Impiego di Mesagne BRINDISI - Ritorna l’evento... NO ERA UNA PASAJERA MÁS… ERA EL ENVÍO Altri aggiornamenti su Lavoro oltre 2 500 posizioni... Temi più discussi: Staff House: dal 2 aprile le domande per riqualificazione alloggi; Alla Mole oltre 500 studenti per il LABDAY di Confindustria Ancona; La rete dell'acquedotto estesa di oltre 2500 metri per raggiungere le case sparse nella zona collinare di Roversano; Don Nembrini a Trieste: la rete dei quadratini che unisce oltre 2500 malati. Oltre 500 offerte nel TurismoOltre 500 opportunità di lavoro nel settore turistico arrivano in Toscana grazie alle prime due Borse Mercato Lavoro del 2026, appuntamenti per chi è alla ricerca di un’occupazione stagionale o di un ... lanazione.it Oltre 500 offerte nel settore turismoOltre 500 opportunità di lavoro nel settore turistico arrivano in Toscana grazie alle prime due Borse Mercato Lavoro del 2026, appuntamenti per chi è alla ricerca di un’occupazione stagionale o di un ... lanazione.it Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da dieci anni. Ecco il comunicato della Federazione Nazionale della Stampa Italiana che ha indetto l'agitazione: "Oggi le giornaliste e i giornalisti t - facebook.com facebook Giornalisti in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro: in gioco c’è la qualità dell’informazione x.com