A partire da lunedì, cambiano le modalità di accesso all'ospedale San Paolo di Bari, dove sono in corso lavori di miglioramento sismico del Corpo Ovest. Dopo le modifiche introdotte all'inizio del mese, si prevedono ulteriori variazioni alla viabilità interna, con modifiche agli ingressi e alle vie di circolazione all’interno dell’area ospedaliera.

Le modifiche alla circolazione interna legate ad alcuni interventi di miglioramento sismico in corso nel presidio: le variazioni previste per auto, bus e percorsi pedonali Cambia ancora la viabilità all'interno dell'ospedale San Paolo di Bari. Dopo le prime modifiche scattate a inizio mese, in concomitanza con l'avvio dei lavori di miglioramento sismico del Corpo Ovest, a partire dal prossimo 30 marzo sono previste nuove variazioni. Le nuove modifiche alla circolazione interna dovrebbero durare fino a inizio maggio. La novità più importante riguarda l'ingresso di via Caposcardicchio, che sarà utilizzabile solo in entrata.... 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Lavori nell'ospedale San Paolo, nuova viabilità: ecco come cambiano gli accessi da lunedì

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