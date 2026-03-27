Sabato 28 marzo 2026 alle ore 14:30 si svolge la partita tra Latina e Catania. La sfida si apre con le formazioni e le quote scommesse disponibili, mentre i pronostici anticipano un possibile esito. La gestione tecnica del Catania si è conclusa dopo un pareggio interno, e l’ultima partita al Cibali ha segnato la fine del ciclo di Viali con la squadra etnea. La prossima gara si gioca sul campo del Latina.

È cominciata con un pareggio interno e con l’imbattibilità al Cibali che se ne è andata la gestione Viali al Catania, e per gli etnei è in programma la gara sul campo del Latina. I frentani di Volpe navigano in acque tranquille dopo l’arrivo del tecnico ex Entella, con appena 2 KO subiti nelle ultime 19 gare di campionato. Manca poco alla salvezza diretta considerando. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Latina-Catania (sabato 28 marzo 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici

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