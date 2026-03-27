Durante le prime settimane del serale di Amici 25, è stata annunciata una decisione improvvisa rivolta a uno dei concorrenti, con un messaggio diretto e senza possibilità di replica. La comunicazione ha suscitato sorpresa tra il pubblico e i partecipanti, mentre la gara continua a coinvolgere i giovani talenti in una fase cruciale del programma.

Il serale di Amici 25 è iniziato da pochi giorni, ma la competizione ha già raggiunto una fase decisiva. Dopo la prima puntata, la seconda registrazione — svolta il 26 marzo — ha confermato un clima teso in studio, con esibizioni giudicate in modo rigoroso e scelte destinate a pesare sul percorso degli allievi. Le anticipazioni Amici 25 diffuse online riferiscono di una puntata scandita da sfide serrate, confronto tra i professori e momenti di forte attenzione sulla decisione finale della giuria. Come da meccanismo del programma, al termine delle manche a squadre è toccato ai giudici indicare chi dovesse lasciare la scuola, con un verdetto rimasto inizialmente non ufficiale in attesa della messa in onda. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Lascia subito la scuola”. Amici 25, annuncio choc: “Per te è finita”. Ma è rivolta

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