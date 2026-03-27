Durante la partita tra Cremonese e Milan allo stadio Zini di Cremona, sono stati segnalati episodi di lanci di fumogeni e bicchieri di birra. Due tifosi sono stati denunciati per aver acceso fumogeni, mentre altri due sono stati sanzionati per comportamenti violenti. La polizia ha preso provvedimenti in seguito a quanto accaduto durante l'incontro sportivo.

Due tifosi sono stati denunciati e altri due sanzionati a seguito di episodi di accensione di artifici e comportamenti violenti durante la partita U.S. Cremonese – A.C. Milan, avvenuta il primo marzo allo stadio Zini di Cremona. Gli episodi sono stati ricostruiti e i responsabili identificati grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e ai controlli della Polizia di Stato. Le indagini della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la “Squadra Tifoserie” della Digos di Cremona ha svolto un’attenta attività investigativa per prevenire e contrastare comportamenti illeciti e violenti durante le manifestazioni sportive. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lanci di fumogeni e bicchieri di birra durante una partita allo stadio di Cremona, due tifosi denunciati

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