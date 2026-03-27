Nella prossima seduta del consiglio comunale sarà discussa la pratica definitiva riguardante l’ampliamento dello stabilimento di Corofar, azienda forlivese attiva nella distribuzione farmaceutica e che serve circa 200 farmacie. L’intervento prevede l’aggiunta di un magazzino automatizzato di ultima generazione. La sede dell’azienda si trova in via Traiano Imperatore.

Approderà nella prossima seduta del consiglio comunale la pratica conclusiva dell'ampliamento dello stabilimento di Corofar, la nota azienda forlivese Approderà nella prossima seduta del consiglio comunale la pratica conclusiva dell'ampliamento dello stabilimento di Corofar, la nota azienda forlivese che opera nel settore della distribuzione farmaceutica, a favore di circa 200 farmacie, e che ha sede in via Traiano Imperatore. Corofar aveva depositato in Comune un progetto per ampliare il suo centro logistico, che era però soggetto a variante agli strumenti urbanistici. Il progetto, infatti, prevede di incrementare la superficie attuale, mediante la realizzazione di un ampliamento del capannone esistente, per sviluppare la zona per l’automazione della movimentazione dei prodotti farmaceutici. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - L'ampliamento di Corofar verso l'ok: "Si aggiunge un magazzino dei farmaci automatizzato di ultima generazione"

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