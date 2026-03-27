Nella giornata di oggi, venerdì 27 marzo, alcuni treni regionali hanno saltato la fermata di Sampierdarena a causa di lamiere pericolanti nel sottopasso. La presenza di queste lastre è stata attribuita a condizioni di vento, e il problema ha causato disagi ai pendolari che viaggiavano sulla tratta durante le ore di pranzo. Nessun incidente è stato segnalato.

Il passaggio è stato quindi chiuso per consentire le verifiche tecniche da parte dei vigili del fuoco. La circolazione ferroviaria è rimasta attiva, ma per alcuni convogli la fermata a Sampierdarena è stata temporaneamente soppressa. Una doccia fredda per molti pendolari diretti proprio in quella zona, che hanno scoperto di non poter scendere alla loro fermata quando il treno era già in corsa. Il problema è stato comunque risolto e la fermata di Sampierdarena è tornata operativa. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Genova usa la nostra Partner App gratuita! 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Lamiere pericolanti nel sottopasso di Sampierdarena: alcuni treni saltano la fermata

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