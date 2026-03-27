L’amica del tredicenne conosciuta in chat e le richieste di tagliarsi in diretta Telegram perché lo dico io

Emergono nuovi dettagli sulla vicenda che vede coinvolto un tredicenne responsabile di un’aggressione ai danni di una docente in un istituto scolastico della bergamasca. Le indagini hanno rivelato che l’adolescente aveva interazioni con un’amica conosciuta in chat, alla quale avrebbe richiesto di tagliarsi in diretta Telegram, dicendo che era un suo ordine. La vicenda risale a mercoledì 25 marzo, quando il ragazzo ha aggredito la sua insegnante nei corridoi della scuola.

Emergono sempre più dettagli ed elementi a completare il quadro di personalità e delle interazioni del 13enne che mercoledì 25 marzo ha accoltellato la sua professoressa di francese, Chiara Mocch i, nei corridoi dell’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario, nel bergamasco. Le sue interazioni più frequenti avvenivano soprattutto su Telegram, nelle chat con coetanei, dove peraltro sarà pubblicato il video dell’aggressione. Tra i diversi giovani, l’adolescente aveva scelto di interagire anche con una 13enne, che gli scriveva dalla Polonia. Lo riporta il Corriere della Sera, che racconta la storia di un’amicizia virtuale dai contorni oscuri. 🔗 Leggi su Open.online

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