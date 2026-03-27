L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha avviato un'indagine sui danni causati a una struttura di produzione di yellowcake nella provincia di Yazd, in Iran. L'intervento segue un attacco che ha colpito l'impianto, portando a verifiche e accertamenti sulla situazione. L'agenzia sta analizzando i danni e raccogliendo informazioni sulla vicenda.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. L’Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sta esaminando i danni provocati da un attacco alla struttura di produzione di yellowcake nella provincia di Yazd, in Iran. L’Agenzia ha dichiarato su X che non è stato segnalato alcun aumento dei livelli di radiazione al di fuori del sito. Stati Uniti e Israele hanno lanciato diversi attacchi contro siti industriali e nucleari in Iran, poche ore dopo che Israele aveva minacciato di "intensificare ed espandere" la sua campagna contro Teheran. La Russia potrebbe fornire droni letali all'Iran. Secondo il Guardian l'indiscrezione arriva da un alto funzionario europeo che ha parlato a condizione di anonimato. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - L'Aiea esamina i danni alla centrale di Yazd

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