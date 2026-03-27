L' addio dei picciotti a Giovanni Ferrara Vasari e Galeoto | Grazie per averci fatto sognare col Palermo

In una mattina di marzo, si è spento improvvisamente Giovanni Ferrara, figura nota nel mondo del calcio locale. A distanza di trent'anni dalla stagione del 1996, in cui cercò di portare la squadra in Serie A, amici e tifosi hanno espresso il loro cordoglio, ricordando il suo contributo e il suo entusiasmo per il club. La notizia ha suscitato reazioni tra coloro che lo avevano seguito e tifato per anni.

Giovanni Ferrara se n'è andato all'improvviso in una mattina di marzo inoltrato a 30 anni esatti da quella primavera del 1996 in cui probabilmente sfioriva il suo sogno: quello di riportare il Palermo in A. I picciotti di Arcoleo dopo l'autunno della travolgente cavalcata in Coppa Italia e un Natale con un paio di regali da scartare - il successo contro il Verona in 9 uomini e la vittoria della Befana contro la Salernitana, che era valsa il primo posto - si erano impantanati nei meandri della bassa classifica, con l'arrivo dell'inverno. Ed è in una giornata di inizio primavera, dal meteo invernale, che i picciotti più illustri, Tanino Vasari e Ciccio Galeoto, insieme al loro “maestro” Ignazio Arcoleo hanno dato l'ultimo saluto al loro presidente, morto mercoledì scorso, all'età di 75 anni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - L'addio dei picciotti a Giovanni Ferrara, Vasari e Galeoto: "Grazie per averci fatto sognare col Palermo" Articoli correlati Morto Giovanni Ferrara, addio allo storico presidente del ‘Palermo dei picciotti’: aveva 75 anniMercato Lazio, pazza idea Milik! Svelata la posizione della Juve e l’eventuale valutazione per l’estate Mercato Napoli: il punto sui rinnovi di... Olimpiadi “made in Italy”, la gioia della Meloni: “Grazie a tutti gli atleti per averci ispirato e fatto sognare” (video)Era allo Stadio San Siro di Milano il 6 febbraio scorso, la premier Giorgia Meloni, in occasione della cerimonia inaugurale dei Giochi invernali di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giovanni Ferrara Temi più discussi: Palermo, lutto nel mondo del calcio: morto Giovanni Ferrara, l'ex presidente dei rosanero aveva 75 anni; Palermo, addio a Giovanni Ferrara, ex presidente dei rosanero; Addio a Giovanni Ferrara: l’ex presidente del Palermo dei picciotti aveva 75 anni; Addio a Giovanni Ferrara, il presidente che rilanciò il Palermo dopo il fallimento. Morto Giovanni Ferrara, addio allo storico presidente del ‘Palermo dei picciotti’: aveva 75 anni. Il cordoglio del club rosaneroMorto Giovanni Ferrara, addio allo storico presidente del 'Palermo dei picciotti': aveva 75 anni. Il cordoglio del club rosanero ... calcionews24.com Addio a Giovanni Ferrara, il presidente che rilanciò il Palermo dopo il fallimentoÈ morto a 75 anni Giovanni Ferrara, ex presidente del Palermo: protagonista della rinascita rosanero tra anni ’80 e ’90. newsicilia.it Ultimo saluto a Giovanni Ferrara, il presidente del Palermo della storica promozione in B nel 1991 - facebook.com facebook Morto Giovanni Ferrara, ex presidente del Palermo calcio. Riporto' squadra in B nel '91. Il cordoglio della società e del sindaco #ANSA x.com