Due studenti di Piacenza hanno sviluppato un sistema di filtrazione dell’acqua che non richiede energia elettrica né pompe, capace di ridurre la presenza di batteri e di adsorbire i PFAS, i contaminanti persistenti. L’innovazione è stata presentata a Stoccolma, portando l’Italia in un evento internazionale dedicato alle soluzioni per l’acqua potabile. Il dispositivo utilizza la Moringa come elemento chiave nel processo di filtrazione domestica.

Paolo Chiusa e Isabella Reboli, dell’Istituto Agrario “Raineri”, hanno vinto la selezione nazionale del concorso UE “I Giovani e le Scienze 2026” e rappresenteranno l’Italia allo Stockholm Junior Water Prize Un sistema di filtrazione domestica a basso costo, senza pompe né energia elettrica, capace di ridurre drasticamente la contaminazione batterica e di adsorbire i PFAS — i cosiddetti “inquinanti eterni”. È questo il cuore del progetto “Moringa: il filtro che la natura ci dona”, con cui Paolo Chiusa e Isabella Reboli, studenti della classe 4°A dell’Istituto Tecnologico Agrario “G. Raineri” di Piacenza, hanno conquistato il pass per lo Stockholm Junior Water Prize, il più importante forum internazionale dedicato alle soluzioni innovative per la tutela delle risorse idriche. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - L’acqua filtrata dalla Moringa: due studenti piacentini portano l’Italia a Stoccolma

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