La Virtus Bologna esonera Ivanovic dopo il ko con Milano | chi siederà sulla panchina delle Vu Nere

La Virtus Bologna ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Dusko Ivanovic dopo la sconfitta contro l’Olimpia Milano in Eurolega. La squadra non ha più un allenatore in carica e si cerca un sostituto per la panchina delle Vu Nere. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo la partita di Eurolega giocata di recente.