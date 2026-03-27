La truffa del dentista su WhatsApp | perché sembra che a chiederti i soldi sia un tuo contatto

Negli ultimi giorni, diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto un messaggio su WhatsApp che sembra provenire da un contatto conosciuto. Il testo invita a pagare una somma di denaro, facendo apparire il messaggio come una richiesta legittima da parte di un amico o un familiare. Le autorità hanno confermato che si tratta di una truffa, con i malintenzionati che utilizzano tecniche di inganno per ingannare le vittime.

Negli ultimi giorni molti utenti hanno ricevuto un messaggio malevolo da WhatsApp che sembra arrivare da un contatto noto. Alla vittima viene chiesto un prestito di oltre 500 euro per una prestazione dal dentista. Si tratta di uno schema noto che sfrutta il Ghost Pairing. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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