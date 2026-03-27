Il 26 marzo, sotto le luci del PalaBigi di Reggio Emilia, gli atleti del gruppo Omnis dell’Asd pattinaggio Conselve hanno vinto il titolo di campioni nazionali. La vittoria rappresenta un risultato importante per la squadra, che si è distinta nelle competizioni di livello nazionale. La community locale ha accolto con entusiasmo il successo, considerandolo un momento di grande soddisfazione per tutta la società.

Il clamoroso risultato è stato ottenuto il 26 marzo al PalaBigi di Reggio Emilia. «È un’emozione indescrivibile - ha commentato l’allenatrice Giulia Gobbo». La squadra guarda ora ai prossimi appuntamenti con entusiasmo Grande soddisfazione e orgoglio per la comunità di Conselve: giovedì 26 marzo sotto le luci del PalaBigi di Reggio Emilia, gli atleti del gruppo Omnis dell’associazione Asd pattinaggio Conselve hanno scritto una pagina indelebile della loro storia, conquistando il titolo di campione nazionale per la categoria Piccoli Gruppi Divisione Nazionale. Un risultato di altissimo livello, ottenuto al termine di una gara intensa e altamente competitiva, che ha visto la partecipazione delle migliori squadre provenienti da tutta Italia e dove i gli atleti padovani si sono imposti su ben 29 gruppi in gara. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - La storia è scritta: l'Asd pattinaggio Conselve campioni d'Italia

Articoli correlati

Milano Cortina, oro Italia in inseguimento squadre pattinaggio velocità: chi sono i campioni olimpici Ghiotto, Giovannini e Malfatti(Adnkronos) – Gli azzurri dell’inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità conquistano la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina oggi,...

Atletica, I portacolori dell’Asd gas runners protagonisti a pietrasanta. Malek Ben Azizi e Leonardo David Mazzoni si laureano campioni provinciali FidalI portacolori dell’Asd Gas Runners Massa in luce a Pietrasanta nei campionati provinciali Massa/Lucca di campestre Fidal.

Una raccolta di contenuti su La storia è scritta l'Asd pattinaggio...

Discussioni sull' argomento ASD Black Panther Tortorici, Successi e Titoli Italiani Kickboxing; Pantelleria, campi sportivi di Khamma a pieno regime: allenamenti e tornei illuminano la contrada grazie alla ASD Zù Tanu.

La storia di Valie Export e Ketty La Rocca è scritta con il corpoUn’impresa titanica: costruire un nuovo linguaggio per esserci in uno scenario dove come donne non avevano molto spazio per esprimersi. Tra queste visionarie ci sono Valie Export e Ketty La Rocca, ... exibart.com

La storia scritta nelle antiche mura, in mostra il confronto tra le cittàBologna, 18 novembre 2025 – Le mura – sostiene l’assessore alla Cultura di Bologna Daniele Del Pozzo – fanno parte del patrimonio di una città. La nostra scommessa è quella, attraverso lo sviluppo ... ilrestodelcarlino.it

La finale di Coppa Seconda/Terza Categoria tra Asd Benese 2008 e ASD Orange Cervere . Tutte le FOTO sono disponibili sul nostro sito, nelle sezioni Mediagallery e Sport! https://unionemonregalese.it/sezioni/1086/mediagallery - facebook.com facebook