La scossa del referendum investe Forza Italia | Gasparri lascia arriva Stefania Craxi L' ex ministro | Ho deciso autonomamente

Nell’ambito politico, si registrano cambiamenti all’interno di un partito di centrodestra dopo il referendum. Un esponente di rilievo ha annunciato il suo addio, e al suo posto entra una nuova figura con un passato da ministro. Nel frattempo, si aprono confronti tra i membri del gruppo parlamentare, con il leader nazionale che interviene per proteggere uno dei deputati da possibili conseguenze.

«Avvicendamento», anzi «normale avvicendamento», minimizzano dal partito. Ma, alla fine, Maurizio Gasparri deve lasciare la presidenza del gruppo di Forza Italia al Senato. È (anche) suo il sacrificio dopo la debacle del referendum sulla giustizia. Il suo posto viene affidato a Stefania Craxi. L’assemblea del gruppo che la elegge per acclamazione, assicurano, si svolge in un clima «sereno, pacato» e «con l’accompagnamento del segretario Antonio Tajani». Ma la ferita c’è. Tanto che di fronte al rischio che lo stesso sacrificio sia richiesto a Paolo Barelli, capogruppo alla Camera, il segretario avrebbe dato l'altolà: piuttosto lascio io la guida del partito, avrebbe detto Tajani secondo autorevoli fonti forziste. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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