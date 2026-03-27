Durante una puntata di Piazza Pulita su La7, Giuseppe Conte ha parlato del ruolo della matita, ricevendo l'approvazione del conduttore Corrado Formigli. Nel corso del dibattito, Conte ha criticato il governo Meloni, mentre il video dell'intervento è stato condiviso sui social, dove ha ricevuto commenti di scherno. La scena ha attirato l'attenzione online, con alcuni utenti che hanno commentato ironicamente sull'episodio.

Eravamo scarsi a sceneggiate. Giuseppe Conte, sotto lo sguardo compiaciuto di Corrado Formigli, discetta contro il governo Meloni durante Piazza Pulita su La7. Poi si mette con la faccia accostato alla telecamera e fa una sparata infantile per gioire del risultato referendario che ha visto premiato il No alla riforma della giustizia. Si è rivolto direttamente ai telespettatori, affermando: “Pensate, il potere della vostra matita ha creato questo sconquasso”. “Posso dirlo? – dice prendendosi la scena con un Formigli gongolante-: pensate al potere della matita nel segreto dell’urna – ripete- gigioneggiando come un attore-. Ha creato questo sconquasso, ma soprattutto ha rotto il velo di ipocrisia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La sceneggiata di Conte da Formigli: “Il potere della matita…”. Il conduttore lo asseconda, ma il web lo sbeffeggia (video)

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