La Russia potrebbe inviare droni all' Iran

Secondo quanto riportato dal Guardian, un alto funzionario europeo ha rivelato che la Russia potrebbe inviare droni militari all’Iran. La possibilità di questa consegna non è ancora stata confermata ufficialmente, ma la notizia ha attirato l’attenzione internazionale. La comunicazione è arrivata da fonti anonime, senza ulteriori dettagli ufficiali sui piani o le tempistiche.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. La Russia potrebbe fornire droni letali all'Iran. Secondo il Guardian l'indiscrezione arriva da un alto funzionario europeo che ha parlato a condizione di anonimato. La stessa fonte ha rivelato che la Russia avrebbe già condiviso informazioni d'intelligence per aiutare gli iraniani a colpire forze statunitensi nella regione (qui l'articolo completo). Il segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato venerdì che gli Stati Uniti prevedono di concludere l'operazione in Iran entro "settimane, non mesi", dopo l'incontro con i ministri degli Esteri del G7 in Francia. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La Russia potrebbe inviare droni all'Iran Articoli correlati Iran, accordo segreto con la Russia per l'acquisto di missili anti-droniIl Financial Times riporta che l'Iran ha stipulato un accordo segreto da 500 milioni di euro con la Russia a dicembre 2025 per 500 lanciatori Manpads... Iran, Financial Times: “Russia manda droni a Teheran”. Mosca reagisce: “Menzogne”(Adnkronos) – La Russia è vicina alla fornitura di droni, medicine e cibo all'Iran, secondo rapporti dell'intelligence occidentale che descrivono in... Russia May Send Advanced Drones to Iran Una raccolta di contenuti su Russia potrebbe Temi più discussi: A Mosca non funziona internet sul cellulare; La Russia inizierà a inviare droni in Iran come prima prova. Mosca fornirà supporto militare in guerra, hanno detto i funzionari; Mentre l’America vieta i router Wi-Fi di fabbricazione straniera per motivi di sicurezza nazionale, gli esperti rivelano perché il Regno Unito DEVE fare lo stesso. Guerra ucraina, la Russia potrebbe inviare due milioni di riservisti: così Putin modifica della legge per arruolare soldatiLa Russia sta spianando la strada all'invio di circa due milioni di riservisti militari in Ucraina, in base a una nuova legislazione. La modifica delle regole potrebbe sbloccare un vasto numero di ... corriereadriatico.it Guerra ucraina, la Russia potrebbe inviare due milioni di riservisti: così Putin modifica della legge per arruolare soldatiLa Russia ha formato una riserva strategica da nuove reclute dal luglio 2025, probabilmente perché le perdite di manodopera sono diminuite nell’estate. Una fonte interna russa che ha costantemente ... corriereadriatico.it Il Cremlino potrebbe giocare d'anticipo e battere sul tempo l'UE, guadagnandoci parecchio dal blocco del suo stesso export di gas. La Commissione potrebbe evitare il disastro riprendendo la cooperazione energetica con la Russia #Eurasia #PoliticaEconomi x.com La vicenda iraniana "potrebbe aiutare a chiudere la guerra tra Ucraina e Russia. Se tu hai detto che il tema del blocco degli idrocarburi dalla Russia è una conseguenza della guerra illegale iniziata da Vladimir Putin invadendo l’Ucraina nel febbraio del 2022, - facebook.com facebook