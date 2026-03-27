Durante il vertice dei ministri degli Esteri del G7 tenutosi a Vaux-de-Cernay, è stata pronunciata un’accusa riguardante un presunto aiuto da parte della Russia all’Iran per uccidere cittadini statunitensi. La discussione si è svolta in un clima teso, influenzato dai conflitti in Iran e in Ucraina, così come dall’incertezza politica legata all’amministrazione americana. La dichiarazione ha attirato l’attenzione tra i partecipanti.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità All'incontro dei ministri degli Esteri Kaja Kallas, rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, ha aggiunto che Mosca starebbe anche sostenendo Teheran sul fronte dei droni A Vaux-de-Cernay, dove i ministri degli Esteri del G7 si sono ritrovati in un clima già avvelenato dalla guerra in Iran, dalla crisi ucraina e dall’imprevedibilità dell’amministrazione Trump, è arrivata una frase destinata a pesare. Kaja Kallas, Alta rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, ha accusato apertamente la Russia di aiutare l’Iran con informazioni di intelligence “per colpire gli americani, per uccidere gli americani”. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "La Russia aiuta l'Iran a uccidere americani": l'accusa che scuote il G7

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