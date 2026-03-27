La Russa difende Santanchè | Nessuna ragione per le dimissioni neanche un rinvio a giudizio per la vicenda del Covid - VIDEO

Il presidente del Senato ha dichiarato che non ci sono motivi per le dimissioni di una ministra, sottolineando che non c’è stato alcun rinvio a giudizio riguardo alla vicenda legata al Covid. Durante un’intervista televisiva, ha ribadito la posizione del governo e ha commentato le recenti polemiche sollevate intorno a questa vicenda.

Il presidente del Senato è stato intervistato da Del Debbio a Dritto e rovescio, dove ha parlato della vicenda che ha coinvolto Santanchè Il presidente del Senato Ignazio La Russa difende Daniela Santanchè, e in un'intervista a Dritto e rovescio su Rete 4 rivela anche il ruolo di mediatore ch. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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