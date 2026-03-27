La Rai ha trasmesso due volte la stessa puntata di La Pennicanza, creando confusione tra i telespettatori. Fiorello ha commentato la situazione chiamando Mediaset, mentre Fabrizio Biggio ha condiviso l'episodio con un tono ironico. La vicenda ha suscitato attenzione sui social e tra il pubblico, evidenziando un problema tecnico nella programmazione della rete pubblica.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanato con ironia l'errore Rai che ha trasmesso due volte la stessa puntata di La Pennicanza. I fan hanno notato l'errore e il comico ha raccontato i suoi tentativi di risolverlo. Un errore della Rai ha lasciato costernati Fiorello e Fabrizio Biggio, come raccontato dai due conduttori in un post del profilo Instagram del comico siciliano. Questa mattina, su Rai 2, è stata trasmessa in replica la puntata de La Pennicanza andata in onda ieri. 'Una replica della replica', ha scherzato Fiorello, punzecchiando i dirigenti Rai perché nessuno aveva risposto alle sue telefonate. Le parole di Fiorello e Biggio sulla Rai "Siamo veramente costernati, gli errori succedono, siamo esseri umani", ha detto Fiorello, con Biggio che lo sosteneva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Rai pasticcia con le repliche de La Pennicanza, Fiorello: "Ho chiamato Mediaset"

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